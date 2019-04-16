TBMM Başkanı Şentop, RTÜK Başkanı Şahin'i kabul etti

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Radyo ve Televizyon \u00dcst Kurulu (RT\u00dcK) Ba\u015fkan\u0131 Ebubekir \u015eahin ve beraberindeki heyeti kabul etti.\n\u015eentop'un makam\u0131ndaki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiAK Parti, \u0130stanbul se\u00e7iminin iptali i\u00e7in 3 bavul belge ile YSK'ya ba\u015fvurduSuudi Arabistan\u2019\u0131n ilk kad\u0131n b\u00fcy\u00fckel\u00e7isi yemin etti