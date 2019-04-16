HABER

TBMM Başkanı Şentop, RTÜK Başkanı Şahin'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, RTÜK Başkanı Şahin'i kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için 3 bavul belge ile YSK'ya başvurduAK Parti, İstanbul seçiminin iptali için 3 bavul belge ile YSK'ya başvurdu
Suudi Arabistan’ın ilk kadın büyükelçisi yemin ettiSuudi Arabistan’ın ilk kadın büyükelçisi yemin etti
Anahtar Kelimeler:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400'lerle ilgili flaş açıklama!

Ses getirecek iddia: HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine istifa baskısı

HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine mobbing iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.