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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan’da tarihi yerleri ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 23:36 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temasları kapsamında bazı tarihi mekanları ziyaret etti.Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temasları kapsamında bazı tarihi mekanları ziyaret etti.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları kapsamında ülkede bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı tarihi yapıları ziyaret etti. Novi Sad kentinin Karlofça kasabasına uğrayan Şentop ve beraberindeki heyet Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da geri çekilmeye başladığı tarih olarak görülen 1699 Karlofça Anlaşması’nın imzalandığı alanı ve bu bölgedeki şapeli gezdi.
Novi Sad şehrindeki ikinci durak ise bölgenin en büyük kalelerinden biri olan Petervaradin Kalesi oldu. Şentop ve beraberindeki vekiller görevlilerden gezdikleri yerlere ilişkin bilgiler alırken hatıra fotoğrafı çektirdi.

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