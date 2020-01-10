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  4. TBMM Başkanı Şentop: Son yaşanan olaylarda BM'den hiçbir ses duymadık (1)

TBMM Başkanı Şentop: Son yaşanan olaylarda BM'den hiçbir ses duymadık (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya gelen TBMM Başkanı Şentop, "Libya'da, Bileşmiş Milletler (BM)'nin sesi bile duyulmuyor.

TBMM Başkanı Şentop: Son yaşanan olaylarda BM'den hiçbir ses duymadık (1)

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul, (DHA)- 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya gelen TBMM Başkanı Şentop, "Libya'da, Bileşmiş Milletler (BM)'nin sesi bile duyulmuyor. Yine Irak'ta yaşanan General Kasım Süleymani'nin bir suikast ile ABD tarafından öldürülmesi üzerine BM'den hiçbir ses duymadık" dedi. Şentop gazetecilere yaptığı açıklamada "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası kuruluşlar BM başta olmak üzere, barışı sağlamak üzere yola çıkan kuruluşların etkisizliğini beraber, zaman içerisinde daha fazla görüyoruz. Son yaşanan olaylarda, Libya'da, BM'nin sesi bile duyulmuyor. Yine Irak'ta yaşanan General Kasım Süleymani'nin bir suikast ile ABD tarafından öldürülmesi üzerine BM'den hiçbir ses duymadık. Sesi duyulamayacak hale geldi bu tür kurumlar kuruluşlar. Tabii uluslararası hukukun ne dediğini söyleyen, böyle olması gereken kuruluşlar bunlar. Ama bir etkisizleşme var. Niye çünkü bu paradigma değişti. Yani bu kuruluşları var eden, onların üzerine oturduğu siyaset ve hukuk anlayışı uluslararası alanda değişti. Şimdi yenilerinin kurulması, yeni anlayışlarla kurulması dönemine girdik. Bunun arayışları var. Bu akımdan dikkat ederseniz hep beraber izliyoruz. O statik dönemde olduğu gibi devletler arasında uzun süreli ve her konuyu kapsayan mutabakatlar söz konusu değil. Çok dinamik bir süreçten geçiyoruz. Türkiye bu bakımdan gerek bölgesinde gerek dünyada bu süreçlerde dinamik politikalar üreterek, oyun kurarak ilerlemeye çalışıyor. Dünyada oyun kurabilen devletler var, oyun kuramayan devletler var. Başka devletlerin oyunu içinde aktör olanlar var. Türkiye oyun kurabilenler arasında. Ama oyun kurabilen devletlerin oyunlarının hepsi tam da arzu ettikleri gibi gerçekleşmiyor. Maksimum gerçekleşmeyi hedefliyor herkes. Türkiye bu anlamda kendi hedeflerini, Türkiye'de, dünyada barışın sağlanması yönünde hedeflerini ortaya koyuyor, oyun kuruyor ve onun başarılı olması için elinden gelen gayreti gösteriyor" şeklinde konuştu.

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