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TBMM Başkanı Şentop: “Soydaşlarımızın haklarını korumak Türkiye’nin dış politika önceliğidir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 23:50 | Son Güncelleme

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere Yunanistan’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Soydaşlarımızın haklarını korumak Türkiye’nin dış politika önceliğidir” dedi.
Akşam saatlerinde düzenlenen anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Dr. Sadik Ahmet’in fikirlerinin, birlik beraberlik ve dostluk meşalesinin Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) tarafından genç nesillere başarı ile ulaştırılması hepimiz için olduğu kadar burada yaşayan kardeşlerimiz için de bir iftihar meselesidir” dedi.
Türk kökenli vatandaşların Yunanistan hükümeti ile yaşadıkları bazı problemler konusunda Türkiye ve Yunanistan arasında çözüm odaklı diyalogların her zaman oluşturulduğunu belirten Şentop, “65 yıl aradan sonra sayın cumhurbaşkanımızın 2017 yılında Batı Trakya’ya yaptığı ziyaret, Batı Trakya Türk azınlığıyla dayanışmamızın en açık göstergesidir. Sayın cumhurbaşkanımız desteğimizi her vesile ile, en güçlü şekilde ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.
“Soydaşlarımızın haklarını korumak Türkiye’nin dış politika önceliğidir” diyen Şentop, yıllar önce yapılan uluslararası anlaşmalar ile bölgedeki azınlıkların haklarının teminat altına alındığını ancak bunlara riayet edilmediğini belirtti.

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