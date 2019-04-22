TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin'i kabul etti

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Tacikistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sirojiddin Muhriddin'i kabul etti.\n\u015eentop'un makam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen kabul, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131na kapal\u0131 devam etti.Temizlik yaparken \u00e7ekti\u011fi videolarla \u00f6yle bir kazan\u00e7 sa\u011flad\u0131 ki...Eski belediye ba\u015fkan\u0131, Bah\u00e7eli'nin ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 olduErdo\u011fan: \u015eiddeti asla tasvip edemeyiz