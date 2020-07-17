HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 22:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında, uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması

Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin yerli otomobil üretimiyle ilgili sorusu üzerine TBMM Başkanı Şentop, “Bununla ilgili bir tanıtım yapılmıştı, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojisini esas alarak yerli otomobil üretmek için faaliyet başlatıldı. Açıklanan takvim dahilinde, bu salgın sürecine rağmen, bütün dünyada birçok çalışmalar, faaliyetler, açılışlar, temel atma törenleri ertelenirken, yarın inşallah projenin ilk adımı atılmış olacak, planlandığı gibi de devam edecek. Hayırlı olsun inşallah.” yanıtını verdi.

Şentop, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "tarihi bir karar" olarak değerlendiren Şentop, şunları söyledi:

"Ayasofya, aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü. Ama o tarihten bu yana, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halini, ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu. Bir ukdeydi milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında, uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Düğün sonrası 19 kişide korona tespit edildiDüğün sonrası 19 kişide korona tespit edildi
AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

En Çok Okunan Haberler

Otel rezidansında böyle yakalandılar! Yer: İzmir

Otel rezidansında böyle yakalandılar! Yer: İzmir

Korkunç cinayette olay itiraf! 'Yatakta karımla...'

Korkunç cinayette olay itiraf! 'Yatakta karımla...'

Salgının merkezinde yeni rekor! Kötü haber

Salgının merkezinde yeni rekor! Kötü haber

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 670'e yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 670'e yükseldi

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Diğer Haberler
Fikirtepe'de konut dolandırıcılığı operasyonu: 25 gözaltı

Fikirtepe'de konut dolandırıcılığı! 25 gözaltı

Bakan Koca'dan Survivor finali açıklaması: Tepkiler haklı

Bakan Koca'dan Survivor finali açıklaması: Tepkiler haklı

Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar! Polise, 'Size şaka yapıyorduk' dediler

Gizli bölmede yakalandılar! 'Şaka yaptık' dediler

İzmir’de rezidansta partiye 78 bin 750 lira ceza

Rezidansta parti pahalıya patladı: 78 bin 750 lira ceza

Malatya’da düğüne katılan 19 kişide Kovid-19 tespit edildi

Düğün sonrası 19 kişide korona tespit edildi

Kamyonun lastiği fırlayıp 2 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kamyonun lastiği fırlayıp 2 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.