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TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2020 07:22 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi için "Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama

Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinden sonra Türkiye'den de zaferle ilgili açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgâl edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" ifadelerini kaydetti.

BAKAN GÜL'DEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından 'Özgürlük senin hakkın, inanç senin aşkın' anlamına gelen Azerice "Senin haggındır azadlıg, senin eşgindir iman" paylaşımını yaptı.

(DHA)

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