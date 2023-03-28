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TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

28.03.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olarak "Anayasa'nın 101'inci maddesi 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs'taki ikinci adaylığıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Şentop, Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta ikinci kez aday olacağını ifade etti.

Şentop'un açıklamasından satır başları:

"Tartışmaları önlemek için düzenlemede ek madde var. Binlerce avukat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağı görüşünü ifade ediyor. Anayasa'nın 101'inci maddesi 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs'taki ikinci adaylığıdır. 30 Nisan 2018'deki yürürlüğe giren maddeyi, 2014'tekilere uygulayabilmek için özel istisnalar lazımdır. 2018'dekinde böyle bir özel istisna yok."

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