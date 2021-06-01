TBMM Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na cevap: Bu bir eleştiri değil, iftira

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’ne (EİTPA) katılmak üzere geldiği Pakistan’da temaslarına devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında kendisine yönelik eleştirilerine sert sözlerle cevap verdi.

"BU BİR ELEŞTİRİ DEĞİL, BİR İFTİRA"

Kılıçdaroğlu’nun kendisine iftira attığını söyleyen Şentop, "Bu bir eleştiri değil, bir iftira. Şöyle ifade edeyim; Pakistan’dayız. Malum burada oldukça sıcak bir hava içerisinde yoğun bir temas trafiğimiz vardı. Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile görüşmemizden çıkınca arkadaşlar bana bir metin atmışlar, deniyor ki ‘Bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer açıklamazsa aynı onun gibi 10 bin dolar kendisine de mi her ay gönderiliyor?’ diye bir ifade. Ben de arkadaşlara dedim ki, 'Onu hangi meczup söylemiş?' Sonra bir baktık ki Kılıçdaroğlu’nun sözüymüş, grup toplantısında söylemiş” diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU NE KADAR BİLİYORSA BEN DE O KADAR BİLİYORUM"

“Konu şu, bir Bakan, İçişleri Bakanı bir siyasetçinin, milletvekili demiyor, siyasetçinin her ay 10 bin dolar bir suç örgütünden para aldığını söylüyor” diyen Şentop, “Kim olduğunu açıklamadı. Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklentiler var, biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı-sözlü olarak Sayın Bakana. Fakat bu benim dile getirdiğim bir iddia değil, bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim” ifadelerini kullandı.