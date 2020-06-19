TBMM Başkanı Şentop'tan TBMM Başkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama

Ankara'dan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na gelen TBMM Başkanı Şentop'u, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile protokol karşıladı.

Şentop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün AK Parti Grup Başkan Vekili ve Grup Başkanı arkadaşlarının kendi aralarındaki istişarelerinde, ikinci dönem için Meclis Başkanlığına adaylığını desteklediklerini ifade ettiklerini söyledi.

Bundan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini anımsatan Şentop, "Kendisiyle görüştük. Önümüzdeki dönem için destekleyeceklerini ifade ettiler.

Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onun öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler. Huzurlarınızda şahsım ve bütün Tekirdağ adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TBMM BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Başkanlığı'na adaylığı konusunda resmi süreçlerin başlayacağını anlatan Şentop, şunları kaydetti: