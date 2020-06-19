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TBMM Başkanı Şentop'tan TBMM Başkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2020 20:21 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı'na adaylığı konusunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan TBMM Başkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama

Ankara'dan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na gelen TBMM Başkanı Şentop'u, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile protokol karşıladı.

Şentop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün AK Parti Grup Başkan Vekili ve Grup Başkanı arkadaşlarının kendi aralarındaki istişarelerinde, ikinci dönem için Meclis Başkanlığına adaylığını desteklediklerini ifade ettiklerini söyledi.

Bundan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini anımsatan Şentop, "Kendisiyle görüştük. Önümüzdeki dönem için destekleyeceklerini ifade ettiler.
Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onun öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler. Huzurlarınızda şahsım ve bütün Tekirdağ adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TBMM BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Başkanlığı'na adaylığı konusunda resmi süreçlerin başlayacağını anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda seçim yapılacak. Akabinde, muhtemelen 7 Temmuz günü sonuç belli olacak. Şimdiden dualarınızı, desteklerinizi, her zaman ifade ettiniz, tekrar devamını Cenab-ı Hak'tan istiyorum. Sizlerden rica ediyorum. Allah mahcup etmesin. Bu sadece benim şahsıma tevcih edilen bir görev değil, bu Tekirdağımıza yönelik bir ilginin, alakanın göstergesidir. Bunu böyle kabul ediyorum. İnşallah bize güvenenleri, itimat edenleri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bütün arkadaşlarımızı burada mahcup etmemek için sizlerin dualarını, Cenab-ı Hakk'ın yardımlarını niyaz ediyorum." (AA)

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