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  4. TBMM Başkanı Şentop'tan 'vekil transferi' açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan 'vekil transferi' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 16:35 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi partiler arasında milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını güncelleyerek bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan 'vekil transferi' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerin Yassıada Mahkemesi kararlarının yok sayılmasına ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Yassıada'daki mahkemelerin vermiş olduğu kararla eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiğini anımsattı. Yassıada'da verilen kararların yok sayılmasına ilişkin 27 Mayıs'ta yapılan törende değerlendirme yapıldığını kaydeden Şentop, "Bu konuda atılacak bazı adımlar var gibi gözüküyor, çalışma yürütülüyor. Çalışma netleştikten sonra ben bunu siyasi partilerle görüşmeyi düşünüyorum. Netleştikten sonra inşallah bakacağız" dedi.

'MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ' TARTIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Şentop, bir gazetecinin milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, bu konuda kendisinin bir değerlendirme yapmasının doğru olmadığını, siyasi partilerin işi olduğunu söyledi. Şentop, "Kanunlarda çok değişiklik yapılmış. Ama bir bütünlüğü yok. Aslında Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını güncelleyerek bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hükümet sistemi değişikliğinden sonra temel konularda bir değişiklik yapılabilir. Bu konu Meclis Başkanının işi değil. Siyasi partilerin görüşmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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