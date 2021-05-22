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TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'ın söylemlerine tepki

22.05.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınayarak, "Bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'ın söylemlerine tepki

Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İskeçe Türk Birliği'nin "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına kimlik biçme ve empoze etme politikasına son verilmelidir." başlıklı açıklamasını alıntıladı.

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"BAŞARISIZ OLMAYA MAHKUMDUR"

TBMM Başkanı Şentop, mesajında "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." ifadelerine yer verdi. (AA)

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Yunanistan Mustafa Şentop

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