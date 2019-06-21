TBMM Başkanı Şentop: “Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni uluslararası sistemin, yeni yapıların kurulacağı, ekonominin, ticaretin yeniden belirleneceği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye bu anlamda, bu güne kadar sözü dinlenen, kendi kararını kendisi verebilen bir ülke karakterine sahip hale gelmiş Türkiye’nin bu durumu muhafaza etmesi lazım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. TBMM Başkanı Şentop Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’ndeki, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma derneği ziyaret ederek vatandaşlar sohbet etti.

“Bu dönemde milletin değerleri ile Devletin değerleri bütünleşmiştir”

Burada bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "90’lı yıllarda Türkiye’nin ulusal yapıları daha çok müsait kısa sürede değişen hükumetler, bir, bir buçuk yılda değişen hükümetler, koalisyon hükümleri, tekrarlanan seçimler vesaire. Türkiye güçlü siyasi bir iktidar bulamadı. Sadece mesele o değildi. Asıl mesele Türkiye’de devletle milletin bütünlüğünün birleşmesi meselesi. Biz tarihimiz boyunca, ne zaman büyük hamleler yaptıysak, ne zaman büyük işlerin üstesinden gelmişsek, dünya sahnesinde önemli roller üstlendiysek. Onları ne zaman gerçekleştirdik, devlet ile millet bütünleştiği zamanlar yapabilmişiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la itibaren böyle bir dönem yaşıyor Türkiye. Milletin değerleri millet halkı aslında devlete taşımıştır. İktidara hükümete taşımıştır. Milletin değerleri ile Devletin değerleri bütünleşmiştir" dedi.