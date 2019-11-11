HABER

TBMM Başkanı Şentop TBMM’de fidan dikti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 18:17 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle TBMM’de fidan dikti.TBMM’de fidan diken Meclis Başkanı Şentop, ’Milli Ağaçlandırma Günü’ vesilesiyle 11 Kasım’da Türkiye’nin 81 ilinde 11 milyon fidan kampanyası kapsamında fidan dikildiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle TBMM’de fidan dikti.
TBMM’de fidan diken Meclis Başkanı Şentop, ’Milli Ağaçlandırma Günü’ vesilesiyle 11 Kasım’da Türkiye’nin 81 ilinde 11 milyon fidan kampanyası kapsamında fidan dikildiğini belirtti. TBMM yerleşkesi içindeki Kabatepe hakkında bilgi veren Şentop, ’’Burada 88 farklı çeşit ağaç var. Türkiye’nin her bölgesinden gelen bir kısmı Ankara şartlarında yetişmeyen bazı bitkiler var. Ağaç dışında çalılık olarak nitelendirilebilecek farklı türde bitkilerle birlikte 287 çeşit bitki var. Bizler bu faaliyete iştirak etmek için 11 tane fidan diktik. Benim diktiğim Toros sediri. En kısa zamanda büyüyüp gölge veren bir ağaca dönüştüğünü göreceğiz. Bu kampanyanın farkındalık oluşturmak bakımından faydalı olduğu kanaatindeyim’’ ifadelerini kullandı.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruzCHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz
TBMM raporu: 150 gencin intiharında 'mavi balina' şüphesi varTBMM raporu: 150 gencin intiharında 'mavi balina' şüphesi var

En Çok Okunan Haberler

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

AK Parti'li Kandemir açıkladı: Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olabilir

Flaş açıklama: Önümüzdeki günlerde görev değişikliği olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.