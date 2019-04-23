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TBMM Başkanı Şentop tebrikleri kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 99.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Tören salonunda düzenlen tebrikleri kabul törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organlarını başkanları, kabine üyeleri, TBMM başkan vekilleri, TBMM’de grubu bulunan partilerin başkanları ve grup başkan vekilleri, milletvekilleri, eski TBMM başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ve diğer yetkililer katıldı.

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