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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Şentop, Trakya Tohum AŞ kuruluş törenine katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Trakya Tohum AŞ kuruluş törenine katıldı.

Tekirdağ'da Valilik, Adliye Sarayı ve şehitliği ziyaret eden Şentop, daha sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen Trakya Tohum AŞ kuruluş törenine katıldı.

Siyasetten önce Marmara Üniversitesinde 18,5 yıl görev yaptığını belirten Şentop, üniversitelerin toplum ve devlet hayatındaki öneminin büyük olduğunu, üniversitelerin kuruluş amaçlarının bilim üretmek, öğretmek ve topluma yaymak olduğunu anlattı.

Şentop, bu nedenle de Türkiye'deki üniversitelerin sayısında 2002'den bu yana ciddi bir artış olduğunu vurguladı.

Çad Cumhurbaşkanının bir süre önce kendisini ziyaret ettiğini anımsatan Şentop, "Heyetler arası bir görüşme yaptık. 1990 yılında Çad'da göreve gelmiş. Göreve geldiği zaman bir üniversite varmış ve bunu 11'e çıkarttığını söylüyor. Birden 11'e çıkması bir başarı. Türkiye'de tabii üniversite sayısı aşağı yukarı 210 civarında şu anda..." diye konuştu.

- "Türkiye stratejik anlamda önemli bir coğrafya içerisinde"

Şentop, Türkiye'nin stratejik anlamda önemli bir coğrafyada olduğunu ve zor bir dönemden geçildiğini aktararak, "İnsanlar doğarken, nasıl annesini, babasını, doğduğu şehri seçemiyorsa tarih olarak da doğacağı zamanı, şartları seçemiyor. Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin başlangıcındayız. Bu kronolojik olarak da çok anlamlı ve 21. yüzyılın başındayız. Üçüncü bin yılın başındayız dünyada, 20. yüzyılda siyaset, ekonomi ve sosyolojide ortaya konulan teoriler ve paradigmalar sona erdi. Dünyanın bugünkü çalkantısının sebepleri bu." değerlendirmesini yaptı.

Lozan'la ilgili İsmet İnönü'nün bir röportajında "Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık" diye bir ifade kullandığını hatırlatan Şentop, " 'Lozan'da işimizi bitirdik, hallettik, bir anlaşma çıkarttık' demiyor. '100 yıl kazandırdık' diyor. Bu bir erteleme anlamına geliyor. Rahmetli Erbakan hoca da Lozan için bir 'devre arası' derdi. Dünyadaki meseleler 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiremediği tartışmalar masada halledilememiş, ertelenmiştir. Ertelendiği için de 2. Dünya Savaşı çıkmıştır, orada da çözülememiştir. 100 yıl bu sorunların rafa kaldırıldığı, yeniden gündeme getirildiği bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye bu anlamda 100 yıl öncesine kadar çok daha iyi imkanlara sahip durumda. Nüfus ve ekonomi, siyasi istikrar açısından bu durumda. 200 yıldır gerileyen bir devletin nihayetinde masaya oturduğu bir dönemdi Lozan, 1. Dünya Savaşı sonrası. Türkiye birçok bakımdan o günün şartlarına göre hamd olsun daha iyi imkanlara sahip. Bu imkanları organize edip Türkiye'nin en büyük menfaatini sağlayan bir noktaya kanalize etmemiz lazım."

Konuşmaların ardından Trakya Tohum AŞ'nin protokolü imzalandı.

Şentop, programı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da katıldı.

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