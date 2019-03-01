TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Trakya Tohum AŞ kuruluş törenine katıldı.

Tekirdağ'da Valilik, Adliye Sarayı ve şehitliği ziyaret eden Şentop, daha sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen Trakya Tohum AŞ kuruluş törenine katıldı.

Siyasetten önce Marmara Üniversitesinde 18,5 yıl görev yaptığını belirten Şentop, üniversitelerin toplum ve devlet hayatındaki öneminin büyük olduğunu, üniversitelerin kuruluş amaçlarının bilim üretmek, öğretmek ve topluma yaymak olduğunu anlattı.

Şentop, bu nedenle de Türkiye'deki üniversitelerin sayısında 2002'den bu yana ciddi bir artış olduğunu vurguladı.

Çad Cumhurbaşkanının bir süre önce kendisini ziyaret ettiğini anımsatan Şentop, "Heyetler arası bir görüşme yaptık. 1990 yılında Çad'da göreve gelmiş. Göreve geldiği zaman bir üniversite varmış ve bunu 11'e çıkarttığını söylüyor. Birden 11'e çıkması bir başarı. Türkiye'de tabii üniversite sayısı aşağı yukarı 210 civarında şu anda..." diye konuştu.

- "Türkiye stratejik anlamda önemli bir coğrafya içerisinde"