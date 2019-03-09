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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 00:29 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye büyük bir ülke olmak zorunda. Bu coğrafyada sıradan bir ülke olarak yaşama imkanımız yok. Eğer öyle olursak ezilip gideriz. Çok kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada güçlü bir ülke olursak var olabiliriz. Dostlarımızla, müttefiklerimizle var olabilirsek bu bölgede yaşayabiliriz" - "Irak meselesi olsun, Suriye meselesi olsun, başka bir çok meselede Türkiye işin bir tarafında sözü, kararı merak edilen bir ülke haline geldi. Bu yetmez, uzun bir yolumuz var. Bölgenin, dünyanın yeniden inşa edileceği dönemde güçlü, büyük Türkiye inşasına mecburuz"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye büyük bir ülke olmak zorunda. Bu coğrafyada sıradan bir ülke olarak yaşama imkanımız yok. Eğer öyle olursak ezilip gideriz. Çok kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada güçlü bir ülke olursak var olabiliriz. Dostlarımızla, müttefiklerimizle var olabilirsek bu bölgede yaşayabiliriz." dedi.

Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin, bir otelde onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı olarak Tekirdağ'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Şentop, "Türkiye büyük bir ülke olmak zorunda. Bu coğrafyada sıradan bir ülke olarak yaşama imkanımız yok. Eğer öyle olursak ezilip gideriz. Çok kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada güçlü bir ülke olursak var olabiliriz. Dostlarımızla, müttefiklerimizle var olabilirsek bu bölgede yaşayabiliriz. Gittiğimiz çoğu ülkede herkes Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini, posterini ve Türk bayraklarını gösteriyor bize. Bu sevgi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin de ona güvenmesi ve ona verdiği öz güvenle çalışmasıyla oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin, gelecek 100 yılda dünyada barışın tesisi için güçlü bir devlet olması yolunda gayret gösterdiklerini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"1980'de Türkiye'nin ihracatı 2.9 milyar dolar. 1990'da Türkiye'nin ihracatı 12 milyar dolara çıktı. En son 2002'de 32 milyar dolara kadar çıktı. Bugün ise 170 milyar doların üzerinde. İhracatımız 5 kat artmış durumda. Bu anlamda Türkiye'nin doğru bir yolda olduğunu görüyoruz. Dünya 10 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin dünyası değil. ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklaması, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada herkesin kulak kesilerek izlediği bir şey. Açıkladığı faiz oranı dünyadaki bütün ekonomileri etkiliyor. Çin borsasında meydana gelen hadise bütün dünyayı etkiliyor. AB'nin almış olduğu karar bütün dünyayı etkileyebiliyor. Değişmesi gerektiğini söylediğimiz ekonomik sistem var. Adil olmayan bir sistem. Bunun etkileri bize de oluyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ticarette ülkelerin kendi paralarını kullanmaları gerektiğini söylediğini hatırlatan Şentop, daha sonra Putin'in ve Hindistan'ın da bunu durumu dile getirdiğini aktardı.

Şentop, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke olmaya başladığını dile getirerek, "Dünyada herkes ticaret yapıyor, ama ticarette dolar kullanıyor. Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz. Dolasıyla biz iki farklı ülke ticaret yapıyoruz ama kullandığımız paranın değerini ikimiz de belirlemiyoruz, başka üçüncü bir ülke belirliyor. İstediği gibi belirliyor, manipüle edebiliyor. Dünyanın ekonomik sistemini bu manipülatif ortamdan kurtarmamız lazım. O yüzden diyoruz ki herkes kendi parasıyla alışveriş yapsın." ifadesini kullandı.

- "Türkiye kararı merak edilen bir ülke haline geldi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ziyaretinde söylediği sözlere de değinen Şentop, şöyle devam etti:

"Putin bir ziyaretinde şunu söylemişti Cumhurbaşkanımıza. 'Biz daha önce Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren meselerle ilgili bile Türkiye'yle görüşmezdik. Farklı ülkeler, Avrupa ülkeleri ve ABD aramızda konuşurduk. Daha sonra ortaya çıkan karara Türkiye kendiliğinden uyardı veya uymak mecburiyetinde kalırdı. Fakat şimdi Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmeyen konuları bile Türkiye'yle görüşmek mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Nereden nereye getirdiniz bu ülkeyi' dedi. Bu sadece iltifat değil, gerçeğin de ifadesi. Irak meselesi olsun, Suriye meselesi olsun, başka bir çok meselede Türkiye işin bir tarafında sözü, kararı merak edilen bir ülke haline geldi. Bu yetmez, uzun bir yolumuz var. Bölgenin, dünyanın yeniden inşa edileceği dönemde güçlü, büyük Türkiye inşasına mecburuz."

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