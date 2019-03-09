TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye büyük bir ülke olmak zorunda. Bu coğrafyada sıradan bir ülke olarak yaşama imkanımız yok. Eğer öyle olursak ezilip gideriz. Çok kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada güçlü bir ülke olursak var olabiliriz. Dostlarımızla, müttefiklerimizle var olabilirsek bu bölgede yaşayabiliriz." dedi.

Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin, bir otelde onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı olarak Tekirdağ'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Şentop, "Türkiye büyük bir ülke olmak zorunda. Bu coğrafyada sıradan bir ülke olarak yaşama imkanımız yok. Eğer öyle olursak ezilip gideriz. Çok kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada güçlü bir ülke olursak var olabiliriz. Dostlarımızla, müttefiklerimizle var olabilirsek bu bölgede yaşayabiliriz. Gittiğimiz çoğu ülkede herkes Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini, posterini ve Türk bayraklarını gösteriyor bize. Bu sevgi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin de ona güvenmesi ve ona verdiği öz güvenle çalışmasıyla oldu." diye konuştu.