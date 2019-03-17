TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

"O masum insanlardan 50 kişi şehit oldu. Bir o kadar da yaralı kardeşimiz var. Tabii bu şahsın bazı notları kamuoyuna da yayıldı. Bunların içerisinde çok dikkati çekici olan, bilhassa silahında yazılı olan isimler hep Osmanlı'nın büyük komutanlarının, padişahlarının katili olan bazı teröristler. Daha tarih boyunca geriye döndüğümüz zaman Viyana kuşatmasına dair bazı bilgiler Türkiye ile ilgili, bizim kimliğimiz ile ilgili, tarihimizle ilgili, coğrafyamızla ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili bir saldırı niyetini gösteren bir düşmanlık hislerini ifade eden yazılar var."

Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarında, bu olayla ilgili İslam düşmanlığından, İslamafobi'den hiç bahsetmediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu açıklamalarda bu şahsa da 'terörist' demiyor, saldırgan diyorlar. Yine Amerikan basınında, özellikle İslamofobi kavramını kullanmadan, İslam düşmanlığı kavramını kullanmadan ve bu şahsa terörist denilmeden bununla ilgili haberler, yorumlar yapılıyor. İşte bu zihniyette bu teröristlerin, İslam karşıtı, İslam düşmanı, Türkiye düşmanı bu teröristlerin yeşermesine, yetişmesine imkan sağlayan bir zemin bizi rahatsız ediyor. Bütün dünyada, tabii sadece bizim için, İslam dünyası için değil, insanlık için bir tehdittir. Topyekun teröre, ırkçılığa, İslam düşmanlarına karşı tavır alınmazsa dünyanın geleceği ve dünya barışı açısından çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun farkına varmalıyız."

- "Çok kritik dönemden geçiyoruz"

Türkiye'nin her geçen gün daha da büyük bir ülke haline geldiğini vurgulayan Şentop, konuşmasını şöyle tamamladı: