TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öyle kritik bir dönemden geçiyoruz ki insanların hem sözlerine hem yaptıklarına hem de kimlerle beraber iş yaptıklarına bakma mecburiyetindeyiz." dedi.

Şentop, Malkara Ziraat Odasının, bir düğün salonunda onuruna verdiği yemekte, gelecek 20-25 yıl içerisinde dünyanın yeniden şekilleneceğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Çeşitli ülkeler pozisyon almaya çalışıyor şu anda, şu an görünen çatışma gerçek çatışma değil. Herkes gücünü artırmak istiyor ve yerini belirlemek istiyor. Türkiye de bu tabloda yerini almaya çalışıyor. Bunun 10 sene öncesine göre değerlendirme yapmak mümkün değil. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki, gelişmeler o kadar, gün gün yeni pozisyonlar belirlemeniz gerekiyor. Bunu anlamayan birçok ülke var. Türkiye içinde de bunu anlamayan birçok siyasetçi ve insan var."

Şentop, dünyanın önemli dönemlerden geçtiğini, bu dönemlerde insanların ve siyasetçilerin Türkiye içinde ve dışında neler söylediğine bakmak gerektiğini vurguladı.