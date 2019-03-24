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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye'yi bugünlere taşıyan; siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan; siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı." dedi.

Şentop, Kapaklı ilçesinde esnafı ziyaret ederek, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kapaklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından bir otelde onuruna verilen yemekte konuşan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trakya'ya ayrı bir teveccühünün olduğunu söyledi.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi bugünlere taşıyan; siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı. Daha önce devletin, milletin değerlerini, arzularını, taleplerini dikkate almayan yaklaşımları vardı hükümetlerimizin. O yüzden uzun ömürlü olmadılar, devam etmediler, bunun için bir seçimde kazanan diğer seçimde kaybedip gitti. 2002'den bu yana devam eden milletle devletin bütünleşmesi. Cumhurbaşkanımızın temel meselesi milletimizin arzularını, taleplerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek."

Türkiye'nin bugüne kadar her zor süreçten başarıyla çıktığını hatırlatan Şentop, milletle beraber aynı yolda, hizmet siyasetiyle her türlü zorlu sürecin aşıldığını vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'de istikrarın 17 yıldır sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu millet-devlet bütünleşmesi de milletin güvenini kazanmakla ilgili bir husus. Bu güven nasıl kazanılıyor? Önce söz vereceksiniz, sözünüzü tutacaksınız, sonra bir şey yapmasını istiyorsanız milletten onu önce siz yapacaksınız. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız ne dedi televizyona bağlandı? 'Bu Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı, darbe girişimine karşı sokaklara inin.' Milletimiz sokaklara indi mi? İndi. Türkiye daha önce de bu tür darbelerle karşılaştı ama bu tür çağrı yapan bile olmadı. Ama Tayyip Erdoğan bunu söyleyince milletimiz sokaklara indi. Niye? Herkes biliyor ki bu sözü söyleyen Tayyip Erdoğan önce kendisi sokağa inecektir."

Konuşmaların ardından Şentop'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

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