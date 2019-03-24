TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan; siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı." dedi.

Şentop, Kapaklı ilçesinde esnafı ziyaret ederek, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kapaklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından bir otelde onuruna verilen yemekte konuşan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trakya'ya ayrı bir teveccühünün olduğunu söyledi.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi bugünlere taşıyan; siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı. Daha önce devletin, milletin değerlerini, arzularını, taleplerini dikkate almayan yaklaşımları vardı hükümetlerimizin. O yüzden uzun ömürlü olmadılar, devam etmediler, bunun için bir seçimde kazanan diğer seçimde kaybedip gitti. 2002'den bu yana devam eden milletle devletin bütünleşmesi. Cumhurbaşkanımızın temel meselesi milletimizin arzularını, taleplerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek."