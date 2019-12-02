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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da açılış yaptı, tapu dağıttı-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 22:37 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Tekirdağ Milletvekili Prof.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Namık Kemal Üniversitesi'nde yeni faaliyete alınan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nin (GETAT) açılış törenini yaptı. Şentop, yeni hizmete giren merkezle birlikte üniversite hastanesinin Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın sağlık üssü haline geleceğini söyledi.

Tekirdağ NKÜ'de, bünyesinde akupunktur, ozon tedavileri, kupa tedavisi (Hacamat) ve inme halinde acil müdahale birimi gibi merkezleri barındıran, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nin (GETAT) açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakuş, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, doktorlar ve akademisyenler katıldı. Açılışta konuşan TBMM Başkanı Şentop, geleneksel ve tamamlayıcı Tıp'ın geniş bir konu olduğunu ifade ederek, "Modern düşünce, modern dünya modelinde olduğu gibi, alternatif tıp tedavileri de hayatımızda geniş yer buluyor" diye konuştu.

'ALTERNATİF TIP'I TAMAMEN REDDETMEK YANLIŞTIR'

Modern dünyanın ürettiği herşeyin teknoloji dahil olmak üzere insanlık tarihinde ortaya çıkan bir tecrübe olduğunu söyleyen Şentop, "İnsanlara çok büyük faydalar getirmiştir. Bu inkar edilemez. Fakat insanların bütün birikimi tıp alanında da sadece modern tıptan ibaret değildir. Dünyanın çok farklı yerlerinde modern tıp öncesinde tarih olarak da böyledir. Ama modern tıp ortaya çıktıktan sonra da halen devam eden ve modern tıp dışında kalan uygulamalardan olan, bu anlamda bakanlığımızın kullandığı ifade ile, 'geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları' ifadesi insanın sağlığını kazanması için bilinen model dışında başka bazı faydalı uygulamalar olarak hizmete sunuluyor. Alternatif Tıp, o baktığımız paradigmanın dışında kalıyor diye tamamen reddetmek yanlıştır. Önemli olan bu arada insanın sağlığıdır. Tedavisini gerçekleştirecek olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında destek vermek gerekir ve verilmesi gereken yerde hastanelerdir" diye konuştu.

'TRAKYA'NIN MERKEZİ OLACAK'

Söz konusu hizmetin Trakya'nın merkezi haline geleceğini söyleyen Şentop; "Böyle bir merkez Tekirdağ'da yoktu, sadece İstanbul'da vardı. Tedavi için vatandaşlarımız Kırklareli'den Tekirdağ'dan çevre illerden İstanbul'a gidiyorlardı. Şimdi burası Trakya açısından bir merkez olacaktır. Birçok açıdan, hem yakınlık açısından, kolaylaştırması açısından ve harcanacak masraflar bakımından da birçok kolaylık sağlayacak" dedi.

ŞENTOP TAPU DAĞITTI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindekiler açılışın ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde tapu dağıtım etkinliğine katıldı. Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bakanlıkla yürütülen sürecin ardından, Aydoğdu Mahallesi Dere Sokaktaki yaklaşık 40 yıldır süren ve ihtilaflı olan arazi ve meskenlerin hukuki süreçlerinden sonra çözülmesi ile 233 parselin tapuları sahiplerine teslim edildi. Şentop tapu sahiplerinden bazılarına tapularını takdim ettikten sonra, karayolu ile Çorlu havaalanına hareket etti.

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