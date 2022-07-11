TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bayramlaşma programları ile Keşkek Şenliği'ne katıldı:

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 salgınına ilişkin "Her ne kadar hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Bu nedenle hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var." dedi.

Şentop, ilk olarak memleketi Tekirdağ'daki Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret ederek burada bazı hastalar ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ardından Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı ve Banarlı mahallelerine giden Şentop, mahalle sakinleriyle bayramlaştı, bir süre sohbet etti.

Şentop, Yağcı Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sürdüğünü belirten Şentop, "Bu savaşa önce kimse ihtimal vermiyordu, sonradan başladıktan kısa bir süre içinde biteceğini düşünmeye başladı herkes ama... Sadece Ukrayna-Rusya arasında da değil dünyada böyle çatışmaların, savaşların artabileceği bir döneme doğru gidiyoruz maalesef." dedi.

Şentop, dünyadaki gelişmeleri göz önüne alarak Türkiye'nin önümüzdeki döneme hazır olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye açısından iki önemli hususun bulunduğunu anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Birisi Türkiye'yi her bakımdan güçlü kılmak, güçlü ve büyük Türkiye haline getirmek. İkincisi de dünyadaki sistemin bozulduğu, yeni bir sistem arayışlarının meydana geldiği bugünlerde Türkiye'yi sadece kendi başına hareket edebilir şekilde, Milli Mücadele döneminin sloganı olan 'tam istiklal' sloganıyla uluslararası ilişkilerde, hukukta, ekonomide kendi başına hareket edebilecek bir güçle 'tam istiklal' içinde tutabilmek. Bunun bir takım bize dezavantajları da oluyor elbette ama belki böyle bir yapı içinde kalmanın başka dezavantajları da olacak zaman içinde. Onun için Türkiye'yi müstakil bir halde tutabilmek, Cumhurbaşkanımızın 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' dediği şeyi bir politika olarak benimsemek önemli.

Bunun sıkıntılarını Avrupa ülkeleri bilhassa yaşıyor birçok alanda başta enerji olmak üzere. Ama Türkiye çok büyük zorlukların üstesinden geldi. Bundan yaklaşık 100 yıl önce biz vatan topraklarının önemli bir kısmı işgal altıdayken, hiçbir gücümüz imkanımız yokken, 50 yıl devam eden savaşlardan sonra tamamen ekonomik olarak bitmiş bir vaziyetteyken büyük bir mücadele verdik. Hakikaten vatanımızın bağımsızlığını ve istiklalinin sağladık. Zor dönemler yaşadık ama bunların üstesinden geldik hep beraber. Bu dönemleri de daha büyük bir Türkiye hedefine ulaşmak suretiyle aşacağız"

- "Yine sayıca artış var"

Daha sonra Süleymanpaşa Belediyesince Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen "Keşkek Şenliği"nin açılışına katılan Şentop, kazandan doldurduğu keşkeği protokol üyelerine ikram etti.

Şantop, ardından kadınlarla dibekte buğday dövdü.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, üçüncü geleneksel keşkek şenliğinin hayırlı olmasını diledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin hasta sayılarında artış olduğuna dikkati çeken Şentop, "Yavaş yavaş salgın şartları iyileşiyor diyorduk. Fakat biliyorsunuz yine sayıca artış var. Her ne kadar hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Bu nedenle hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var. Çok zor iki yıl geçirdik. Bir daha o günleri Allah göstermesin." diye konuştu.

Şentop, bölgenin, yörenin, kendine mahsus mahalli pek çok güzelliği olduğunu ifade etti.

Bunlardan birinin de keşkek olduğunu aktaran Şentop, "2011 yılında UNESCO, dünya somut olmayan kültürel mirasına dahil etmişti keşkeği. Keşkeğin en iyi yapıldığı yerlerin başında da Karacakılavuz geliyor. Zor, vakit ve sabır isteyen bir yemek. Güzel yapmak da ayrıca hüner gerektiriyor. Ama Karacakılavuz'daki kardeşlerimizin dostlarımızın bunu en iyi yapanlardan olduklarını bu konuda hüner gösterdiklerini biliyoruz." dedi.

Şentop, Karacakılavuz'da coğrafi işaret almış Dimi dokumalarının da bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunların tanıtımı için gayret göstermeliyiz. Günümüzde yavaş yavaş mahalli özelliklerin, sanatların, el yapımı ürünlerin veya somut olmayan kültürel değerlerin daha geniş anlamda öne çıkabilmesine imkan sağlayan gelişmeler var. Bilhassa teknolojinin gelişmesiyle beraber, iletişimle ilgili kaydedilen gelişmeler bunu kolaylaştırıyor. Özellikle Tekirdağ'ımız birçok özel, tüm dünyaya sunabilecek yerel değerler, ürünler üretiyor. Bunların tanıtımı için daha fazla gayret göstermeliyiz. Keşkek Festivali de bunlardan birisi."

TBMM Başkanı Şentop, şenliğe katılanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı şenliğe katılanlara keşkek ikram edildi.

