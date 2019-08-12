HABER

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ’da yetkililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop için Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan sahil alanda bayramlaşma töreni düzenlendi.

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ’da yetkililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop için Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan sahil alanda bayramlaşma töreni düzenlendi. Tekirdağ Valiliğince Süleymanpaşa sahil dolgu alanda düzenlenen bayramlaşma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Cumhur Mustafa Kınacaoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yaklaşık 500 metrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu.
Bayramlaşma töreninin ardından yetkililer sahilde oturup çay içerek sohbet etti.

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da bayramlaştı

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Kayseri'de kurban etleri sucuk olduKayseri'de kurban etleri sucuk oldu
Ev kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyorEv kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da hamamda korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk havuza düştü

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.