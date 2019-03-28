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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 22:16 | Son Güncelleme

'RECEP GÜRKAN ANLAYIŞINI LANETLİYORUM' TBMM Başkanı Prof.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti (2)

'RECEP GÜRKAN ANLAYIŞINI LANETLİYORUM'
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki temasları kapsamında Çerkezköy ilçesinde Eğitim-Bir-Sen'in Tekirdağ 1 Nolu Şube Teşkilat buluşmasına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili görüntüsüne değinen Şentop, şunları söyledi:
"Trakya'da, maalesef Edirne'de Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi darbecilerin şerefine kaldırdığı bir konuşma ve görüntü düştü. Çok üzücü bir davranış yapmıştır. Bu darbe parti meselesi değildir. 15 Temmuz, Türkiye'ye karşı yapılan ciddi işgal teşebbüsüdür. Türkiye'yi dışarıda operasyonlara açık bir ülke haline getirmek için teşebbüstür. FETÖ'cü hainlerin bir işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz'u kadeh kaldırarak karşılayan anlayışın Türkiye'de bu milletin değerlerine saygılı olduğu, bu milletin içinde yaşayan bir unsur olduğu tartışmadır. Böyle bir anlayışı ve zihniyeti özellikle Trakya topraklarından çıkmış olmasını üzüntü ile karşılıyorum ve lanetliyorum. Bu topraklarda istiklal meselesini yaşamış ve bu şuuru bilen gelenek içinden gelen insanların yaşadığı toprakta böyle bir anlayışın bize yabancı olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye yapmak, Trakya'nın bu yürüyüşte en ön sıralarda olacağına inanıyorum."

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)

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