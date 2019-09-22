TBMM Başkanı Şentop: (Teknofest) Bize zihin olarak Türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Teknofest'i ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Ama burası çok daha özel bir alan. Bize zihin olarak Türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında yarışabileceğimizi gösterdik" dedi.

Teknofest'in son gününde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanını ziyaret etti. Çocukları ile birlikte Akıncı uçağını da inceleyen Şentop, alandaki ziyaretlerini bitirdikten sonra açıklama yaptı.

"GÖĞÜS KABARTICI BİR TABLO"

Kazakistan'da katılacağı Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı dolayısıyla festival alanında kısa bir ziyaret gerçekleştirebildiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Çok özet bir ziyaret yapmış olduk biz. Burası çok daha uzun vakit ayırmayı hak ediyor mutlaka. Görmek istediğim şeyler vardı ama hızlıca geçmek zorunda kaldım. Kazakistan seyahatimiz var. Yola çıkacağız. Burası hakikaten göğüs kabartıcı bir tablo Türkiye açısından. Ziyaretçilerin akın edişi de önemli. Çoğu kişi neleri başardığımızı görmek için geliyor aslında belli bir yaşın üzerindekiler. Küçüklerin de merakı var. Olanı biteni izlemek için. Bunun temelinde bir özgüven önemli. Türkiye bizim çocukluk yıllarımızda ufak tefek bazı araçları bile alırken 'Ecnebi malı mıdır?' falan diye büyükler sorarlardı. Onu arardık. Ama şimdi artık değişti. Artık Türk malı arıyoruz. Türk malı dünyada birçok rakipleriyle yarışabilecek kalitede, vasıfta üretim yapan mallar ortaya çıkarıyoruz. Ama burası çok daha özel bir alan. Bize zihin olarak Türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında yarışabileceğimizi gösterdik. Maddi bakımdan Türkiye'den daha iyi olan ülkeler var. Ama bizim çalışkanlığımız, gayretimiz, idealistliğimiz, gençlerimizin idealistliği burada en ileri teknolojik ürünleri üretebilecek bir neticeyi ortaya koyabiliyor."