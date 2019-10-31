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TBMM Başkanı Şentop: Temsilciler Meclisi kararının hukuki karşılığı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin 'Ermeni kararı tasarısına' ilişkin, "Bu tasarı ABD ile Türkiye ilişkilerine zarar verecek bir gelişme.

Besti KARALAR/ANKARA(DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin 'Ermeni kararı tasarısına' ilişkin, "Bu tasarı ABD ile Türkiye ilişkilerine zarar verecek bir gelişme. Temsilciler Meclisi kararının hukuki karşılığı yok" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin tasarısı hakkında konuşan Şentop, "Dün TBMM ortak tavrını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Bu tasarı, ABD ile Türkiye ilişkilerine zarar verecek bir gelişmedir. Parlamentoda tarihi olayla ilgili karar alınması yanlış. Temsilciler Meclisi kararının hukuki karşılığı yok" ifadelerini kullandı.
'BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ OYUN DIŞI KALDI'
Şentop, konuşmasında şunları kaydetti:
"Genel olarak dünyada çok hızlı gelişmeler yaşıyoruz. İki gün önce ABD Temsilciler Meclisi bir karar aldı. 1915 olayları ile ilgili Ermeni lobisinin tezlerini destekleyen bir karar hep gelirdi. Bu defa bir değişiklik oldu ve tasarı Meclis'ten geçti. Buna sebep olacak husus, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı Suriye operasyonu ve gerçekleştirdiği hedefler. Bazı çevrelerin bundan rahatsız olduğunu biliyoruz; ama bunu umursamıyoruz. Türkiye operasyona yeni başladığı halde hedeflerini çok kısa sürede müzakereler yoluyla gerçekleştirmiş oldu. Dünya eski dünya değil, Türkiye de eski Türkiye değil. Eski bölgeye dayanarak oluşturulan politikalar, bazı devletleri oyun dışı bırakıyor. Birçok Avrupa ülkesi oyun dışı kaldı. Mahalle maçı yapıyorlar, sahada değiller. Kararın hukuki bir neticesi yok. Bu kararlar, ikili ilişkilere zarar verebilir."

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