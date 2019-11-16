HABER

TBMM Başkanı Şentop, Termal’de yorgunluk attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:35 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM tesislerine gelerek yorgunluk attı.

TBMM Başkanı Şentop, Termal’de yorgunluk attı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM tesislerine gelerek yorgunluk attı. Termal’i gezen ve bilgi alan Şentop’u, Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar karşıladı.
TBMM çalışmalarına haftasonu dolayısıyla ara veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop dinlenmek için Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM lojmanlarına geldi. Yalova’ya gelişinde Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından karşılanan Şentop, Yalova’da yapılan çalışmaların yanısıra Termal hakkında da bilgiler aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Termal’de yorgunluk attı

Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi
Temiz ve hijyenik okul tuvaletleri çocukların sağlığı kadar başarısını da etkiliyorTemiz ve hijyenik okul tuvaletleri çocukların sağlığı kadar başarısını da etkiliyor
Kayseri'de ilk kez sıcak hava balonu havalandıKayseri'de ilk kez sıcak hava balonu havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İzmir'deki PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmir'deki PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Akıncı Üssü darbe davasında ara karar

Akıncı Üssü darbe davasında ara karar

Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.