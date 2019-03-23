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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, dışarıdan hizaya sokulacak ülke değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, dışarıdan hizaya sokulacak ülke değil

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen yemekte sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık. Türkiye bu şekilde tehditlerle yaklaşmaya çalışanlara, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara gereken dersi daha önce de verdi, her zaman veririz. Bugün Türkiye kararlı, görüşü, tavrı merak edilen bir ülke haline geldi. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Cumhurbaşkanımız bütün uluslararası toplantılarda Türkiye'nin görüşlerini sözünü sakınmadan çok açık bir şekilde, net bir şekilde söylüyor. Mazlumlardan yana tavrını çok açık bir şekilde koyuyor. Dünya barışını sağlayacak önerileri açık bir şekilde başta BM'de olmak üzere birçok yerde dile getiriyor" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler'in Filistin konusundaki tutumunu eleştiren Şentop, "Birleşmiş Milletler, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir kuruluş. Kuruluş amaçları arasında en önemli mesele dünya barışını sağlamak, İsrail- Filistin meselesini çözmek. Kurulduğu tarihten bu yana kadar 60 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu süre içerisinde bu iki sorunla ilgili dünya barışının ve Filistin meselesinin çözümünde hiçbir mesafe elde edilemedi" dedi.
Dövizde dün yaşanan dalgalanmayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şentop, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Dikkat ederseniz normalde Türkiye'de para piyasaları mesai saatleri içerisinde çalışıyor. Sabah başlıyor, akşam 17.00'den önce kapanıyor piyasalar Türkiye'de. Dün dövizde bir yükselme başladı. Ne zaman başladı; saat 18.00'den sonra. Yani Türkiye'deki para piyasaları kapandıktan sonra başladı. Nasıl yükseliyor bu fiyat? Türkiye dışındaki piyasalardan, o saatlerde açık olanlar, Londra başta olmak üzere, Amerika'daki piyasalar, açık olan piyasalardan Türk parasıyla ilgili işlemler yapılıyor. Dövizle ilgili Türkiye'den alım- satım talimatları veriliyor, işlemler yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi içinde dövizle ilgili bir hareket yok, çünkü piyasalar kapalı. Türkiye dışındaki piyasalarda döviz kuruyla ilgili fiyatı yükseltecek birtakım işlemler, işte 'manipülasyon' dediğimiz şey bu. Döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılmaya başlandı. Tatil günlerinde piyasalarla ilgili bir oynaklık oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun sebebi nedeni çok açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye'deki seçimlerdir. Buna yönelik olarak bir manipülasyon yapılmaya çalışılıyor."
Konuşmanın ardından Ergene Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Soner Er, günün anısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye takdim etti.

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