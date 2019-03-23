TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, dışarıdan hizaya sokulacak ülke değil

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen yemekte sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık. Türkiye bu şekilde tehditlerle yaklaşmaya çalışanlara, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara gereken dersi daha önce de verdi, her zaman veririz. Bugün Türkiye kararlı, görüşü, tavrı merak edilen bir ülke haline geldi. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Cumhurbaşkanımız bütün uluslararası toplantılarda Türkiye'nin görüşlerini sözünü sakınmadan çok açık bir şekilde, net bir şekilde söylüyor. Mazlumlardan yana tavrını çok açık bir şekilde koyuyor. Dünya barışını sağlayacak önerileri açık bir şekilde başta BM'de olmak üzere birçok yerde dile getiriyor" ifadelerini kullandı.