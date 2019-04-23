TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, farklılıklarını zenginleşme olarak gören anlayışla ilerleyebilir

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye ancak, farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, millî mücadelenin merkezi olan TBMM'nin, devraldığı istiklâl, hürriyet ve millî irade mirâsını bugüne kadar başarıyla sürdürmüş olmanın haklı gururunu taşıdığını söyledi. Şentop, mesajında şöyle dedi:

"Kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız TBMM, ilk gününden itibaren milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmuştur ve bundan sonra da bu niteliğini koruyacaktır. Türkiye ancak farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir. 23 Nisan sadece ulusal egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların bayramıdır. Açıktır ki, çocuklarımızı ve gençlerimizi millî ve manevi değerlerimizle donatıp, kendi ayakları üzerinde duran, istiklâl ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu yüzden, milletin ve vatanın istikbâli olan çocuklarımızı daima bir kıymet olarak hayatımızın, gelecek planlarımızın en hayatî kısmına yerleştirmeliyiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde, başta ilk Meclis Başkanımız, millî mücadelenin lideri ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemâl ve Birinci Meclis'te kurtuluş mücadelesine omuz veren bütün milletvekillerimiz başta olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olan; vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna şehit düşen, gazi olan; son olarak 15 Temmuz hain darbe ve işgal darbe girişimine karşı dururken makamların en yücesine ulaşan her bir vatan evlâdını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum."

