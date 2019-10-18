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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye’nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir."

Kaynak: AA

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Mustafa Şentop Barış Pınarı Harekatı ABD Türkiye

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Eee sonuç???
Ölünün körü
Tam olarak değil. Eğer anlaşma tam manasıyla uygulanırsa aby i ilgilendiren alanlarda hedefine ulaşmış olur!! Hedef suriye sınırı boyunca(444 km) 32 km derinlikte güvenli bölge! Hiç zaman kaybetmeden mümbiç vd kobanide de bu yalandan değil tam manasıyla sağlanmalıdır. Türkiyenin hedefi budur! sırada mümbiç ve konani gibi diğer sınır hattı bölgeleri olmalı! Operasyon sırasında asker ve sivil şehitlerimiz vardır!! Türk milleti olarak sınır hattı boyunca(444 km) 32 km derinlikte güvenli bölge( ypg/pkk/deaş/vb terörlerinden temizlenmesi ve kontrolun türk ordusunda olması) konusunun takipcisiyiz
açılımda da silah bırakacak dağdan inecekti bunlar ama şehirlere indiler yaptıkları yığınaklarla yüzlerce yiğidi şehit ettiler. başlamışken keşke bitirseydiniz. nasılsa 9 günde bin bilmem kaç kilometre kareyi temizledik (!)
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