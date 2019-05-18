TBMM Başkanı Şentop: Türkiye karanlık dönemi geride bıraktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, günümüzde kadınlar ve kızların eğitim ile inanç arasında tercihe zorlandıkları baskıcı anlayışla muhatap olmadıklarını belirterek, "Türkiye, demokratik hamleler ve özgürlükçü politikalar sayesinde bu karanlık dönemi geride bıraktı. Artık başörtülü öğrencilerimiz yüksek eğitim alabilmekte, eğitimli kızlarımız ve kadınlarımız kamu da dahil bir çok alanda istihdam imkanı bulabilmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) düzenlediği iftar yemeğine katıldı. AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Vali Aziz Yıldırım'ın da katıldığı iftar programında konuşan Şentop, KADEM'in yaptığı çalışmalara değinerek ailenin önemine vurgu yaptı. Şentop, şöyle konuştu:

"Fert olarak bizler, hem bir zaman diliminin, hem bir inancın, hem bir kültürün, hem de bir ülkenin ve milletin mensuplarıyız. Geleneksel ilişki biçimlerinin ve kadim inançların hakim olduğu çağlarda insanın hayatı nispeten daha kolay ve daha tekdüzeydi. Fakat mensubu olduğumuz modern çağda fertlerin hayatı zor, yön bulmayı zorlaştıracak kadar karmaşık ve düşünmeye fırsat bulamayacağımız ölçüde hızlı. Modern çağ insanı, hızlı olma mecburiyeti ile acımasız rekabete dayalı hayat arasında büyük bir bunalımı yaşamakta. Bu durum, geleneksel değerlerin yerle bir olması ve toplumların alışılmış dengelerinin bozulması sonucunu doğuruyor. Bunun adı, karmaşadır, kaostur. Toplumlar, alışılmamış bu karmaşaya muhatapken aslında en büyük darbeyi geleneksel kurumlar yiyor. Bu kurumların başında da aile gelmekte. Bütün toplumlarda, hususen de bizde ailenin mayası kadındır. Bu yüzden, modern dönemlerin karmaşık durumunu tasvir ederken asıl darbeyi kadının yediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam da bu noktada, modern çağda kadın olmak bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Bu durum, kültürel bütün ayrımların ortadan kalkmaya başladığı küresel süreçte daha da barizdir. Ve bu mesele, sadece bizim için değil, bütün dünya toplumları için geçerlidir."