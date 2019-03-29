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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, sözü dinlenen ülke haline geldi(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

'BEKA MESELEMİZİ AKLIMIZDA SÜREKLİ TUTMAK MECBURİYETİNDEYİZ' TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'nun ardından geçtiği Marmara Ereğlisi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve şehit alileleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu yemeğe katıldı.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, sözü dinlenen ülke haline geldi(2)

'BEKA MESELEMİZİ AKLIMIZDA SÜREKLİ TUTMAK MECBURİYETİNDEYİZ'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'nun ardından geçtiği Marmara Ereğlisi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve şehit alileleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu yemeğe katıldı. Burada konuşan Şentop, şöyle dedi:
"Bizim bu topraklarda bir beka meselemiz var. Biz millet olarak atacağımız her adımda bu beka iddiamızı ve meselemizi aklımızın bir köşesinde sürekli tutmak mecburiyetindeyiz. Atacağımız her adımı bunu hesaplayarak atmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz yeniden kendisine geldi. Bu beka meselesini önemli bir mesele olarak aklımızın bir köşesinde tutuyoruz.İşte 15 Temmuz'da yaşadığımız hadise. Türkiye birçok darbe gördü. Bunlar içerisinde en haini, darbe ötesinde bir işgal teşebbüsü olarak değerlendirdiğimiz şey 15 Temmuz'da yaşadığımızdı. Bütün darbeler uluslararası irtibatları olan işlerdir. Dünyanın istihbarat örgütleri mutlaka bu darbeyi yapanlarla irtibat halinde oluyorlar. Başka türlü bu darbeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Uluslararası örgütlerin bir maşası olarak, ajanı olarak ve görevlisi olarak bir darbe gerçekleştirme teşebbüsü ilk defa oluyor 15 Temmuz'da. İşte o zaman milletimiz sokaklara döküldü. Milletimiz ilk defa göğsünü tanklara uçaklara siper etti. Cumhurbaşkanımızın liderliği önemli, neden? Liderlik şu 'sokaklara, meydanlara çıkın’ dediği zaman o gece milletimiz sokaklara ve meydanlara çıktı. Bir başka siyasetçi söylemiş olsaydı sokaklara çıkar mıydı? Çıkmazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminde kavganın en yoğun olduğu Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve kavganın göbeğine gitti."
'DARBE İÇİN KADEH KALDIRIYOR'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi konuşmasına da değinen Şentop, "Dün Edirne Belediye Başkanı o gece bir meyhanede kafa çekerken darbe için kadeh kaldırıyor. ‘Geceden haberimiz var’ diye darbenin şerefine kadeh kaldırıyor belediye başkanı. Balkan harbinde göçü yaşayan o süre içerisinde yaklaşık 5 milyondan fazla insanı Rumeli topraklarında kaybedenlerin yaşadığı bir bölgede bu şekilde bir şuursuzca darbe ve içtihat destekçiliği yapan bir insandan utanç duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, sözü dinlenen ülke haline geldi(2)TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, sözü dinlenen ülke haline geldi(2)

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