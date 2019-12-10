TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki." dedi.

Başkentte bir otelde verilen Katar Milli Günü resepsiyonuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, "(Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi işaret ederek) En çok görüştüğümüz büyükelçilerin başında geliyor." diye konuştu.

Bunun, sadece şahsi ilişkilerden kaynaklanmadığını belirten Şentop, Türkiye ile Katar arasındaki dostluğun ve kardeşliğin yoğunluğunun bir tezahürü olduğunu söyledi.

Şentop, "Türkiye ve Katar kardeşane ilişkilerle beraber, iki ülke liderlerinin güçlü siyasi iradeleri sebebiyle dünyada benzerine zor rastlanacak ilişkiye sahip. Bu dostluk ve ilişki sadece sözde kalan bir ilişki de değil, Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki, iyi günde de kötü günde de." ifadesini kullandı.