TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere hakkında konuşan Şentop, “Hayırlı olsun. Malum daha önce de tezkere vardı. Süresi dolmak üzereydi. Bu bakımdan uzatma kararı alındı. Bunu önemli kılan gündemle kesişmesi oldu. Aslında daha önce de sınır ötesi operasyonlarımız oldu. Bunun Parlamentoda uzatılması ve aslında Parlamentonun büyük bir çoğunluğu ile uzatılması Türkiye’nin temel meselelerde ittifak edebileceğinin göstermesi bakımından önemli” ifadelerini kullandı.

Şentop, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Sözlerin tamamına baktığınızda ne söylemek istediğini anlayamıyorsunuz. Çünkü, her tweette farklı yorum, değerlendirme var. Bir tanesinde Türkiye’yi bir nevi tehdit eden bir ifade, yaklaşım vardı. Ben bunun iç politika ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlarda gördüler. En azından Suriye’deki, Fırat’ın doğusuyla ilgili gelişmelerle şöyle geriye dönüp bakarsak, Türkiye’nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve nasıl bir neticeye geldiğimizi görmüş oluruz. Bu nedenle bu tür sözlerin Amerikan iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye’yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

(AA / İHA)

