TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin milli meselesinde siyasi görüş farkı olmaz

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ’da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti farkı, siyasi görüş farkı olmaz. Orada birlikte hareket ederiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ’da merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkan Cüneyt Yüksel’in sahil dolgu alanında düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftara, Şentop’un yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcılar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile çok sayıda kişi katıldı.

İftar programında konuşan Şentop, milli mücadelenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bundan 12 gün kadar önce 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıldönümü Samsun’da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm siyasi partilerin genel başkanlarının da katıldığı bir törenle anıldı. Yani 19 Mayıs itibarı ile milli mücadelenin, istiklal mücadelesinin 100. yıl kutlamalarını anma törenlerini başlatmış olduk. Orada verilen görüntü çok güzel bir görüntüydü. Mesele şudur, Türkiye’nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti farkı, siyasi görüş farkı olmaz. Orada birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kalan her meselede tartışabiliriz, farklı görüşlere sahip olabiliriz. Türkiye’ye bunu hep beraber göstermiş olduk, oradaki toplantıda. Tabi önümüzdeki yıl 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü, onunla ilgili bir çok çalışmayı organize ediyoruz. Arkasından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümü, 2021’de hemen arkasından nihayetinde de 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. Dolayısıyla çok önemli bir tarihi dönüm noktasından geçiyoruz, önümüzde ki birkaç yıl içerisinde. Türkiye tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü, bir asırlık çınardan bahsediyoruz. Bu bizim hem kökümüzün sağlamlığını, tarihi derinliğini gösteriyor hem de hangi perspektifle bakacağımızı, hep beraber bu süre içerisinde müzakere etme, değerlendirme imkanı bulacağız."

İftar programı sonrası alandan ayrılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kentte bulunan ailesini ziyaret etti.