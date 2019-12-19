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TBMM Başkanı Şentop: “TÜRKPA’yı güçlendiriyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9’uncu Genel Kurulu’nun ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “TÜRKPA’yı güçlendiriyoruz” dedi.Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türkiye’nin de katılımıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9’uncu Genel Kurulu düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9’uncu Genel Kurulu’nun ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “TÜRKPA’yı güçlendiriyoruz” dedi.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türkiye’nin de katılımıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9’uncu Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurulun ardından heyet başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Açıklamasında TÜRKPA’yı güçlendirdiklerini vurgulayan Şentop, “Kurumsal yapısını çeşitlendirerek güçlendiriyoruz. Kadın parlamenterler ve genç parlamenterlerle ilgili yeni gruplar oluşması konusunda kararlar aldık. Üçüncüsü ve belki en önemlisi Türk dili konuşan ama TÜRKPA olmayan diğer ülkelerin de bu yapıya dahil olmaları için gayret gösteriyoruz. Bugün Özbekistan katıldı, inşallah yakın zamanda TÜRKPA’ya üye olarak dahil olacak. Böylece Türkçe konuşan devletleri bu TÜRKPA çatısı altında toparlamaya, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Türk dili konuşan ülkelerin, aynı atanın çocukları olarak bir araya gelmeleri öncelikle parlamenter diplomasi yoluyla bir uluslararası zemin oluşturmaları çok önemli. Bunu güçlendirmek ve uluslararası alanda etkili bir yapı haline getirmek hepimizin vazifesi. Bunun için bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
Genel Kurula TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ve gözlemciler katıldı.
Öte yandan Şentop, Bakü temasları kapsamında Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Ali Meclisi’nin Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile ikili görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Azerbaycan’dan ayrılacak.

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