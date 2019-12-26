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  4. TBMM Başkanı Şentop, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 16:10 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Simone Kaslowski TBMM Başkanı Mustafa Şentop TÜSİAD

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