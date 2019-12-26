TBMM Başkanı Şentop, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, T\u00dcS\u0130AD Ba\u015fkan\u0131 Simone Kaslowski'yi kabul etti.\n\u015eentop'un makam\u0131ndaki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.PARTNER'Pes' dedirten de\u011fi\u015fim! Sadece a\u011f\u0131rl\u0131k kald\u0131rarak...Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: Meclis a\u00e7\u0131l\u0131r a\u00e7\u0131lmaz Libya tezkeresini sunaca\u011f\u0131zMilli E\u011fitim Bakan\u0131 Sel\u00e7uk: \u201c\u00d6\u011fretmenimin g\u00fcl\u00fcmsemesi \u00e7ocuklar\u0131m\u0131n g\u00fcl\u00fcmsemesi anlam\u0131na geliyor\u201d