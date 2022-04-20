TBMM Başkanı Şentop’u sinirlendiren İbrahim Haskoloğlu paylaşımı: Terbiyesizlik yapma!

Twitter’da muhalefete karşı yaptığı paylaşımlarla bilinen Cumhur Frankfurt adlı hesap, yaptığı son paylaşımında bugün tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile fotoğrafı bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da etiketleyerek, "Arkadaşa temiz don lazım" ifadelerini kullandı. Şentop ise söz konusu paylaşımın altına çok sert bir yorumda bulundu. Söz konusu paylaşıma çok sert tepki gösteren Şentop, "Terbiyesizlik yapma" dedi.

‘TROLLERLE BUGÜNE KADAR MUHATTAP OLMADIM AMA…’

Şentop sonrasında bir açıklama daha yaparak, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." ifadelerini kullandı.

GAZETECİ İBRAHİM HASKOLOĞLU NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'in kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.



