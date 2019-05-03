TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün standını da ziyaret etti. Stanttaki yetkililer Şentop'a kulübün atkısı ile formasını hediye etti.

İBB Spor Kulübü Basketbol ekibinin yanına da giden Şentop, burada basket atışı yaptı. İBB Tekvando ekibinin gösterisini de izleyen Şentop, alanda bulunan mini golf sahasında da golf oynadı.

Çok farklı dalların yer aldığı, üç gün sürecek spor festivalinin açılışını yaptıklarını belirten Mustafa Şentop, festival alanına üç günde 100 bin kişinin gelmesinin beklenildiğini söyledi.

Şentop, "Festival, gençlerin, çocukların spora özendirilmesi bakımından önemli. Tabii bu alan ilk yapıldığında, Formula 1 pisti olarak bayağı bir yatırım yapılmıştı. Hatta daha sonra tekrar o yarışlar burada yapılmayınca böyle atıl, terk edilmiş bir yatırım şeklinde kalmıştı. Burayı bu şekilde canlandıran, yılın 365 gününün 300 gününde çeşitli etkinlikler yapılır hale getiren arkadaşımız Vural Bey." dedi.

Pazar günü ailesiyle festivale tekrar gelmek istediğini ifade eden Mustafa Şentop, "Tabii yer bulabilirsek. Bu tür etkinliklerin artırılması lazım. Burası bu anlamada bir nefes alma, bir hareket imkanı da getiriyor. Gençler, özellikle çocuklar için büyükler için de tabii. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Hayırlı olsun." diye konuştu.

