İSTANBUL (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen "V Weekend Sports" etkinliklerine katıldı.
Etkinliğin düzenlendiği alana gelen TBMM Başkanı Şentop'u, Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak karşıladı.
Şentop, mehter gösterisiyle başlayan programda, etkinlik alanındaki çadırları gezerek bilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesinin yaptığı gösteriyi izleyen Şentop, itfaiyeci montu giyerek ekiplerle fotoğraf çektirdi.
İBB Spor Kulübü Basketbol ekibinin yanına da giden Şentop, burada basket atışı yaptı. İBB Tekvando ekibinin gösterisini de izleyen Şentop, alanda bulunan mini golf sahasında da golf oynadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün standını da ziyaret etti. Stanttaki yetkililer Şentop'a kulübün atkısı ile formasını hediye etti.
Şentop, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün festivalde kurduğu çadırı da ziyaret ederek, müdürlüğün çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Çok farklı dalların yer aldığı, üç gün sürecek spor festivalinin açılışını yaptıklarını belirten Mustafa Şentop, festival alanına üç günde 100 bin kişinin gelmesinin beklenildiğini söyledi.
Şentop, "Festival, gençlerin, çocukların spora özendirilmesi bakımından önemli. Tabii bu alan ilk yapıldığında, Formula 1 pisti olarak bayağı bir yatırım yapılmıştı. Hatta daha sonra tekrar o yarışlar burada yapılmayınca böyle atıl, terk edilmiş bir yatırım şeklinde kalmıştı. Burayı bu şekilde canlandıran, yılın 365 gününün 300 gününde çeşitli etkinlikler yapılır hale getiren arkadaşımız Vural Bey." dedi.
Pazar günü ailesiyle festivale tekrar gelmek istediğini ifade eden Mustafa Şentop, "Tabii yer bulabilirsek. Bu tür etkinliklerin artırılması lazım. Burası bu anlamada bir nefes alma, bir hareket imkanı da getiriyor. Gençler, özellikle çocuklar için büyükler için de tabii. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Hayırlı olsun." diye konuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum