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TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainler tarafından hedef alınarak bombalanan ve 51 şehidin verildiği Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainler tarafından hedef alınarak bombalanan ve 51 şehidin verildiği Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. İkili, şehit polislerin anısına hazırlanan fotoğraflarının bulunduğu mozoleye karanfiller bıraktı. Daha sonra Özel Harekat Başkanlığı müzesinde bulunan şeref defterini imzalayan TBMM Başkanı Şentop, deftere şunları yazdı:
“Aziz milletimizin şerefli evlatları, 15 Temmuz gecesi istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertibine karşı canlarınızı siper ettiniz ve şehadete yükseldiniz. Milletimiz, uğradığımız ihaneti ve faillerini unutmadığı gibi siz kahramanlarını da gönlünün en müstesna mevkiinde tutmakta ve bağrından sizleri çıkardığı için gurur duymaktadır. Size, vatan müdafaasını vazife bilmeyi öğreten şuuru, ahlak ve imanı tazimle selamlıyoruz. Sizler artık Allah’ın rahmetine ve Peygamberin şefaatine emanetsiniz. Milletimiz, hatıranıza ve uğruna canınızı adadığınız mukaddesata merbuttur, sadıktır ve böyle kalmaya kararlıdır. Ruhunuz şad, şehadetiniz makbul olsun.”

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

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