TBMM Başkanı Şentop: Yargıda gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yargının, daha önce vesayetin bir unsuru olarak kullanıldığını belirterek, "Daha önce başka ideolojiler, sonra FETÖ'cülerin amaçları, ama ikisinde de Türkiye çok önemli mesafe aldı. Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Adalet Sarayı'nın açılışını yaptı. Açılışa, Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İyi Parti Milletvekili Enes Kaplan, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu 1'nci Daire Başkanı Halil Koç, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, "Ülkenin barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için yargının her şeyden önce hak ve adaletin gerçekleştirilmesinde, göstereceği etkinliğe ve isabetli kararlar verebilmesine bağlıdır. Adalet tavır, davranış ve hükümlerde doğru olmaktır. Hakka göre hüküm vermek, hak sahibine hakkını teslim etmektir. Yine adalet insaf, haklılık ve doğruluk anlamlarını kapsayan bir dengelemedir" dedi.