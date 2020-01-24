TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasını değerlendirdi:

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasına ilişkin, "Adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk oluşturacağını düşünenler varsa, yanılıyorlar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelen Şentop, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

Ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret eden Şentop, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop, bir soru üzerine, Türkiye'nin Ege Denizi'nde de Doğu Akdeniz'de de başka yerlerde de uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hak ve yetkileri sonuna kadar kullandığını söyledi.

Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki adalarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Lozan Antlaşması'ndan sonra da farklı tablolar var ama sonuçta Ege'deki adaların silahsız olması tüm uluslararası anlaşmalarda başta Lozan olmak üzere öngörülüyor. Yunanistan burada bazı adalarda bilinen 16 adada silah koyduklarına dair bilgiler, fotoğraflar var, kendilerinin beyanları var. Türkiye bunları yakından takip ediyor. Adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk oluşturacağını düşünenler varsa, yanılıyorlar. Ama Türkiye, uluslararası anlaşmaların kendisine tanımış olduğu haklar ve yetkilerin peşinde, onları yakından takip ediyor. Gerektiği zaman gereken adımları atar Türkiye.''