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TBMM Başkanı Şentop'dan '12 Mart' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha hatırlama ve üzerinde düşünme fırsatı bulduğumuz bu menhus darbecilik geleneğinin en önemli hususiyetlerinden birisi de, kökü dışarıda bir yapıda olmasıdır" dedi.

ANKARA, (DHA)-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha hatırlama ve üzerinde düşünme fırsatı bulduğumuz bu menhus darbecilik geleneğinin en önemli hususiyetlerinden birisi de, kökü dışarıda bir yapıda olmasıdır" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart 1971 Muhtırası'nın 48'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 12 Mart Muhtırası'nın meşru hükümete karşı müdahale olduğunu belirten Şentop, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Köklü bir seçim ve parlamento geçmişine sahip olan siyasal sistemimizde, demokrasinin istediğimiz ölçüde oturmamasının en temel sebebi, belli aralıklarla yapılan olağan dışı müdahalelerdir. Milli iradeyi gasbetme amacını taşıyan tüm bu müdahalelerin neticesi, siyasi ve ekonomik anlamda tam bir bunalım olmuştur. 27 Mayıs ile başlayıp, 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam eden bu 'düşük yoğunluklu darbe rejimi' özlemi, bir kısım muhteris maceracıya iktidarı teslim ederken, Türkiye'nin ve milletimizin geleceğine suikast anlamı taşımıştır."
Şentop, siyasete ve seçilmiş hükümetlere yönelik her olağandışı müdahalenin yıldönümünün, demokrasinin ve mili iradeyi korumak hususunda kararlı olduklarını ifade etmek için bir vesile olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha hatırlama ve üzerinde düşünme fırsatı bulduğumuz bu menhus darbecilik geleneğinin en önemli hususiyetlerinden birisi de, kökü dışarıda bir yapıda olmasıdır. Türkiye ve idarecileri ne zaman devletin ve milletin lehine bir işe teşebbüs etse, karşılarında bu kökü dışarıda ve ülkesine yabancılaşmış güruhu bulmuştur. Son olarak 15 Temmuz'da Türkiye’ye kasteden bu darbeci güruhun, bu toprakların ruhuna, varlığına, geleceğine düşman olduklarını yaşadıklarımız açıkça göstermektedir."

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