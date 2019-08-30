TBMM Başkanı Şentop’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz ’un 97. yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, “Asil, aziz ve necip millemiz 1071’den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez davanın sancaktarı olmuştur ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih bırakmıştır. 30 Ağustos 1922’de kaydedilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi de, işte bu kutlu davanın ve şerefli tarihimizin mihenk taşlarından birisidir.” dedi.

Şentop, mesajında, “İstiklal Savaşı’nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkânsızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza atmıştır. İşgal ve istila tehdidi karşısında Milli Mücadele ruhunu yükseltmeyi en asli vazifesi sayan milletimiz, Büyük Zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmiş ve bütün dünyaya var olma mücadelesindeki kararlılığını kat’i surette ilan etmiş ve abideleşmiştir. O günlerden bugüne Türkiye Cumhuriyeti gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın umudu olmuştur. Türkiye, istiklâlini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adı olmuştur. Dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı şu zaman diliminde bize düşen, Büyük Türkiye davasının çalışkan, gayretli ve vatanperver birer neferi olarak üstün gayretlerle bu kutlu vatan için çalışmak ve ona layık şahsiyetler olabilmektir” ifadelerine de yer verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığını belirten Şentop, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferin kazanılmasında emeği olan İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, Millî Mücadele’yi yürüten Birinci Meclis’in şerefli mensuplarını ve kahraman ordumuzun her bir ferdini rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

