TBMM Başkanı Şentop’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 96’ncı yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yayımladığı mesajda, “20’inci yüzyılın ilk çeyreğinde maruz kaldığı işgal ve istila girişimlerine karşı verdiği şanlı mücadele ile yeniden tarihin öznesi olmayı başaran aziz milletimiz, istikbalde gitmek istediği yöne, olmak istediği hale 29 Ekim 1923 tarihinde karar vermiştir. İstiklal Savaşı’nın zaferle neticelenmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylama ile devletimizin gelişme, yenileşme ve değişim tarihinde yeni bir safha başlatılmıştır. Milli iradenin üstünlüğünü ve vatandaşlık hukukunu esas alan ve milletimizin her ferdini eşit kabul eden Cumhuriyet’in 96’ncı yılına erişmiş bulunmaktayız. Bu süreçte devlet ve millet olarak içeride ve dışarıda önemli sınamalardan geçtik, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ciddi tecrübeler edindik. İnsanlık tarihinin en vahşi boğazlaşmalarına sahne olan İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerine maruz kalmadan 20’nci yüzyılın ikinci yarısına ulaşıp, 1950’li yıllarda Cumhuriyetin çok partili hayatla tanışmasını ve demokrasi ile güçlenmesini sağladık. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan dönemlerinde maruz kaldığımız darbe ve darbe teşebbüslerine rağmen ana istikametimizi hep muhafaza ettik. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıkıcı etkilerini devlet-millet dayanışmasını tesis ederek atlattık. Aynı şekilde 20’nci yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere içeriden ve dışarıdan PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölücü, yıkıcı eylemlerine maruz kalsak da milletimizin barış, huzur ve güven içinde birlikte yaşama iradesini hep muhafaza ettik. Bu arada siyasi alanda yaşadığımız istikrarsızlıkların neticesi olarak tarihin akışına ayak uydurmakta geç kaldığımız dönemler de geçirdik. Karşılaştığımız sorunlardan çıkardığımız derslerle 21’inci yüzyılın başında yakaladığımız siyasi istikrar fırsatını iyi değerlendirerek eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açtık. Hemen her alanda yetiştirdiğimiz nitelikli insan gücümüzle bölgemizde ve dünyada örnek alınan bir devlet haline geldik. Ekonomimize kazandırdığımız dinamizm ile dünyanın güçlü ve itibarlı devletleri arasında yer almayı başardık. Savunma ve güvenlik alanında aldığımız tedbirler ve yaptığımız yatırımlarla vatanımızı her türlü tehditten masun kıldık. Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye’yi her alanda güçlü, güvenilir ve öncü devlet yapıp, uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Benim en büyük mirasım’ dediği Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerlere sahip çıkarak milletimizin istikbale emin adımlarla ilerlemesini sağlama irademizi her zaman muhafaza edeceğiz. Ecdadımızdan büyük bir iftiharla devraldığımız mirası güzelleştirip geliştirerek gelecek nesillere bırakacağımızdan herkes emin olmalıdır. 21’inci yüzyılın başında başlattığımız çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlar bunun açık ispatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizi kuran, koruyan ve yaşatan aziz şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hürriyet ve bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızın gölgesinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetin 96’ncı yılını kutluyor, milletçe esenlik dolu daha nice yıllara erişmeyi temenni ediyorum” dedi.