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TBMM Başkanı Şentop'dan İslam Dünyası'na çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

YENİ Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye yönelik yapılan kanlı saldırının sonrasında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Eğer Müslümanlar kendilerine yönelik saldırıların durdurulmasını istiyorlarsa bir an evvel ve ön şartsız olarak biraraya gelebilmeli ve beraber hareket etmeliler.

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - YENİ Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye yönelik yapılan kanlı saldırının sonrasında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Eğer Müslümanlar kendilerine yönelik saldırıların durdurulmasını istiyorlarsa bir an evvel ve ön şartsız olarak biraraya gelebilmeli ve beraber hareket etmeliler. Aksi takdirde tablo her geçen gün daha kanlı bir hale dönüşecektir" dedi. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Meclis Hastanesi'ni ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, doktorlara ve sağlık çalışanlarına karanfil hediye etti.
'SORUMLULAR BAZI BATILI POLİTİKACILARDIR'
Saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirten Şentop, acı haber karşısında, insani değerlere sahip olan herkesin derin nefret ve teröre karşı öfke duyacağını kaydetti ve şunları söyledi: "Böylesi bir hadise karşısında, sadece öfke duymak yetmez. Sorumlular, birkaç aşırı ve terör eğilimli kimseden ibaret olamaz. Sorumlular, Müslümanlara ve İslam Dünyası'na karşı nefreti körükleyen, yayan ve meşrulaştıran bazı batılı politikalar, politikacılardır. Bu saldırıların sorumluları barış esasına dayanan yüce İslam dinini teröre eşdeğer göstermek hususunda inatçı ve cahilce tavırlar içinde bulunan yetkililerdir. Bu saldırıların sorumluları İslam karşıtı duyguları körükleyen medya unsurlarıdır. İslam'a karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve bazı batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir" dedi.
'MÜSLÜMANLAR ÖNŞARTSIZ BİARAYA GELMELİ'
Mustafa Şentop, İslam dünyası ve Müslümanlara yönelik yapılan bu saldırıların en önemli nedenlerinden birinin de 'parçalanmışlık' olduğunu belirtti. İslam dünyasına çağrıda bulunan Şentop, şunları söyledi:
"Üzülerek belirtmek zorundayım ki, Yeni Zelanda'da, son örneğini gördüğümüz İslam karşıtı terörün ortaya çıkmasına yol açan önemli sebeplerden birisi de İslam dünyasının içinde bulunduğu acı ve sekter parçalanmasıdır. Bu parçalanmışlık, İslam Dünyası'na ve Müslümanlara yönelik saldırıları adeta teşvik etmektedir. Eğer Müslümanlar kendilerine yönelik saldırıların durdurulmasını istiyorlarsa bir an evvel ve ön şartsız olarak biraraya gelebilmeli ve beraber hareket etmeliler. Aksi takdirde tablo her geçen gün daha kanlı bir hale dönüşecektir."
Mustafa Şentop, bugün bazı mevkiidaşlarını arayacağını ve teröre karşı ortak tavır içinde bulunulması hususunda alınacak önlemler konusunda görüşerek, fikir alışverişinde bulunacağını söyledi.

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