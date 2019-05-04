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TBMM Başkanı Şentop’dan İsrail’in saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 23:40 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Musatafa Şentop, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını kınadı.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Musatafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İsrail’in Gazze saldırısını kınadı.

TBMM Başkanı Musatafa Şentop, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını kınadı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Musatafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İsrail’in Gazze saldırısını kınadı. Şentop, “İsrail, bu akşam Gazze şeridinde içinde Anadolu Ajansı çalışma ofisinin de bulunduğu bir binayı vurarak uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerine bir yenisini daha ekledi. İnsanlığın zorbalığı yeneceğine olan kesin inancımızla saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

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