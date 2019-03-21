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TBMM Başkanı Şentop'dan Nevruz mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Binlerce yıllık geleneğe dayanan, her bölgenin rengini yansıtan Nevruz, kutlandığı coğrafyamızın dünyaya sunduğu en güzel evrensel mesajlardan birisidir" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Binlerce yıllık geleneğe dayanan, her bölgenin rengini yansıtan Nevruz, kutlandığı coğrafyamızın dünyaya sunduğu en güzel evrensel mesajlardan birisidir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '21 Mart Dünya Nevruz Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şentop, Nevruz Günü'nün Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada yerel renk ve inançlarla kutlandığını ve insana dair en güzel umutları temsil ettiğini bildirdi. Şentop, mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Bilindiği üzere Nevruz Günü, 2009 yılında Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ortak başvurusuyla 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir. Nevruz'un UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine kaydettirilmesi, farklı diller konuşan, farklı dinlere inanan ve farklı etnik kökenlerden gelen toplumlar arasında kültürel diyalog, saygı ve anlayış ortamının geliştirilmesi çalışmalarına son derece olumlu bir katkıdır. Binlerce yıllık geleneğe dayanan, her bölgenin rengini yansıtan Nevruz, kutlandığı coğrafyamızın dünyaya sunduğu en güzel evrensel mesajlardan birisidir."

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