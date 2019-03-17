TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni Zelanda’da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda’daki saldırıya ilişkin, ”İşin boyutu sadece bir katliam hadisesi değil. Bunun arkasındaki zihniyettir, düşüncedir. Katilin yazmış olduklarına bakacak olursak, İslam düşmanlığının ne kadar öne çıktığını görüyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti. Şentop ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni Zelanda’da yaşanan saldırıya ilişkin konuşan Şentop, “Orada vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnsanların manevi olarak en huzurlu, rahat olması gereken mekanda, bir zamanda terörist, cani tarafından katledildiler. Namazda, ibadet esnasında katledilenler manevi anlamda şehir mertebesindedir. Fakat işin boyutu sadece bir katliam hadisesi değil. Bunun arkasındaki zihniyettir, düşüncedir. Bu katilin yazmış olduklarına bakacak olursak. Bir İslam karşıtlığı batılı anlamıyla islamofobi, İslam düşmanlığının ne kadar öne çıktığını görüyoruz. Üzüntü verici olan tabi böyle manyak katiller dünyanın her yerinde olabilirler. Bunun münferit bir hadise olmadığını böyle katillere, teröristlere imkan veren zehirli bir zeminin batıda maalesef mevcut olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“Hedeflerinin başına Türkiye’yi ve bu toprakları koyuyor”

Hedeflerinin başına Türkiye’yi koyduklarını belirten Şentop, “Daha dikkat çekici husus da şu; bu İslamafobi İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığı bu caninin, teröristin yazdıklarında da görülmektedir ki aynı zamanda hedeflerinin başına Türkiye’yi ve bu toprakları koyuyor. Böyle bir zihniyetin dünyada politikacılar, yazar çizerler arasında da olduğunu görüyoruz. İslam düşmanlığıyla beraber Türkiye düşmanlığı bu topraklarda ortaya çıkmış. Müslüman Türk kimliği ve tabi onlarla beraber caninin yazdığı metinde de görüyoruz. Çok önemli bir metin değil ama bir zihniyeti göstermesi bakımından ipuçları taşıyor. Bu topraklar bu camilerle mezar taşlarıyla bize aitliği tespit edilmiş topraklardır. Türkiye’yi İstanbul’u Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bu tür anlayışların bu tür müfrit fikirlerin düşüncelerin sahipleri bilmelidir ki hiç bir zaman bu topraklara Cumhurbaşkanımıza meşru devlet başkanına bu şekilde bir husumet besleyenlerin iflah olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.